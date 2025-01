O Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terá plantão de atendimento neste sábado, 1º de fevereiro, das 8h às 12h, nas unidades do PAM Marechal, de Benfica e de Santa Luzia.

O objetivo é focar o atendimento na emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 à vista para a população. A iniciativa busca oferecer mais comodidade aos contribuintes, permitindo que regularizem o IPTU de forma prática, já que o prazo final para o pagamento com desconto de 10% será dia 2 de fevereiro.

Confira as unidades que irão funcionar neste sábado, 1º

Diga PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

DIGA Benfica - Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica

Diga | Sul - Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia