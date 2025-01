Mais de 1300 pessoas passaram pelo Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) nesta quinta-feira (30), em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A primeira edição do “Espaço Emprego JF” em 2025 reuniu 13 empresas com a oferta de 450 vagas, além de oficinas para geração de renda.

Para Michele Paula, supervisora de empresa de manutenção, que participou pela primeira vez do projeto, “o Espaço Emprego é muito legal para Juiz de Fora e para as empresas que trabalham aqui. Hoje a gente encontra uma dificuldade de chegar à mão de obra, principalmente para cargos operacionais, e esta é uma oportunidade para as empresas estarem captando essa essas pessoas. É também uma oportunidade para a população se recolocar no mercado de trabalho. Consegui 360 currículos, que ajudarão bastante no preenchimento das vagas atuais e banco de reserva. Agora faremos uma pré-seleção e entraremos em contato com os candidatos. Temos aqui todos os públicos, com e sem experiência. Também estamos ofertando vagas de todos os perfis. As pessoas estão animadas e muito esperançosas”, afirmou.

É o caso de Natália Ferreira. Formada em segurança do trabalho, esteve no CCBM em busca da sua primeira oportunidade. “É a primeira vez que participo. Achei muito organizado. Deixei o meu currículo em três empresas, em um só dia e lugar. (A ação) Facilitou muito a minha busca pela vaga”, afirmou.