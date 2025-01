Juiz de Fora gerou 4.775 postos de trabalho no acumulado de 2024, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O saldo positivo resulta da diferença entre 73.849 admissões e 69.074 desligamentos realizados no período.

O desempenho de 2024 superou os anos anteriores, quando foram criados 3.684 empregos em 2022 e 3.830 em 2023, representando um aumento de 29,61% e 24,67%, respectivamente. O setor de Serviços liderou a geração de empregos, com a criação de 2.247 vagas, seguido pela Construção, com 1.224 novos postos de trabalho e um aumento de 15,62% no estoque. O Comércio registrou um saldo positivo de 1.126 empregos, enquanto a Indústria teve 214 e a Agropecuária registrou saldo negativo de -36.

Desempenho acima da média estadual

O crescimento do estoque de empregos em Juiz de Fora foi de 3,34%, superior ao de Minas Gerais (2,92%) e próximo ao índice nacional (3,72%). Atualmente, o município conta com 147.723 trabalhadores com carteira assinada.

Movimento sazonal em dezembro

Em dezembro, o número de desligamentos superou o de admissões, resultando em um saldo negativo de 2.599 postos de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, essa queda é sazonal e ocorre devido ao encerramento de contratos temporários, especialmente no setor público, com destaque para as áreas de educação e saúde. Desde o início da série histórica do Caged, em 2020, todos os meses de dezembro registraram saldos negativos, variando de -496 a -1.140.

O economista Breno Pires Resende destacou que a troca de gestão municipal contribuiu para o aumento dos desligamentos no setor público. No entanto, ele acredita que as nomeações subsequentes devem restabelecer o saldo positivo nos próximos meses.