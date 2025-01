Na madrugada desta quarta-feira (31), uma carreta que transportava biscoitos tombou no km 698 da BR-116, no trecho entre Miradouro e Muriaé. O veículo seguia no sentido sul quando o motorista perdeu o controle em uma curva à direita, resultando no tombamento no acostamento da contramão.

Com o impacto, o baú da carreta se rompeu, espalhando a carga pela pista. Logo após o acidente, houve princípio de saque dos biscoitos, levando à prisão de uma pessoa em flagrante.

A concessionária ECORIOMINAS sinalizou o local, garantindo a fluidez do trânsito nos dois sentidos, embora com redução de velocidade. A remoção da carreta está prevista para ocorrer ainda na manhã desta quarta-feira.

Tags:

acidente