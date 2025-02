As temperaturas na cidade chegaram a 36,2ºC na tarde da segunda-feira (17) , atingindo a maior marca do mês de fevereiro, também muito acima da média histórica, que seria de 28ºC. Por isso, a Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu o alerta de onda de calor, com previsão de se manter até o próximo domingo (23), e com chances de os termômetros alcançarem um novo recorde de medição. A umidade relativa do ar ficou em 37%.

Na terça-feira (18), a média do dia ficará em torno 32,6°C, com máxima de 35° C e mínima de 30º C. Nestes dias quentes, a população deve ter cuidados redobrados, principalmente com crianças, idosos e animais de estimação. É necessário reforçar a hidratação diária; evitar a prática de exercícios físicos intensos ao ar livre; não se expor ao sol entre 10h e 16h; e utilizar sempre o filtro solar.

Para os foliões que vão curtir o Carnaval da cidade, além destas dicas, também é indicado vestir fantasias com tecidos leves; utilizar chapéus, bonés ou viseiras para proteger a cabeça do sol; e descansar em áreas de sombra. Todas estas medidas evitam a desidratação e a insolação que podem ter consequências graves.

De acordo com a Defesa Civil, as ondas de calor são caracterizadas por períodos com registros de temperaturas 5ºC acima do esperado para o mês. Logo, temperaturas acima de 33ºC por mais de três dias seguidos são consideradas ondas de calor. No momento, há um bloqueio atmosférico impedindo a chegada das chuvas e da frente fria que está estacionada no Sul do Brasil à Região Sudeste, por causa do ar seco que cerca desde a Bahia até o estado de São Paulo. Pela previsão, o calor em todo o Sudeste será predominante até o fim do mês de fevereiro. O regime de chuvas para Minas Gerais está baixo, sendo classificado como uma situação anômala em relação aos outros anos.

Confira abaixo as previsões para o restante da semana:

- Quarta-feira (19): média de 31ºC, máxima 36ºC e mínima de 29ºC;

- Quinta-feira (20): média de 31°C, máxima 36ºC e mínima de 29ºC;

- Sexta-feira (21): média 30,7°C, máxima 34ºC e mínima 28ºC;

- Sábado (22): média 30,3ºC, máxima 34ºC, mínima 28ºC;

- Domingo (23): média: 29,9ºC, máxima 35ºC, e mínima 28ºC.

