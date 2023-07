Algumas vias da cidade sofrerão intervenções em função da carreata em comemoração ao dia de São Cristóvão neste domingo (23), a partir das 15h em Juiz de Fora.

Confira os itinerários:





No bairro Benfica, a carreata tem início na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, e percorrerá as ruas Afonso Garcia, Guararapes, Martins Barbosa, Pedro Timponi, Henrique Dias, Diogo Álvares, Tomé de Souza, JK (até acesso norte), Afonso Barra, Luiz Paleta, Cel. Alcino Nunes, Maria Eugênia, JK, Martins Barbosa, e Paulo Garcia, retornando à paróquia.



Na Região Central, a carreata tem início na Rua São Domingos Sávio, e percorrerá as seguintes vias: Rua Santana, Rua 1º de Maio, Rua Tupi, Rua Custódio Tristão, Rua Dr. José Eutrópio, Av. Brasil (MD - sentido centro), Av. Rio Branco até o Carrefour (acesso a rotatória para retorno), Av. Rio Branco, Rua Américo Lobo, terminando na Rua São Domingos Sávio.

Tags:

São cristóvão