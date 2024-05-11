Quinta-feira, 20 de dezembro de 2007, atualizada ?s 18h34

Catadores se re?nem para aprovar estatuto e cobrar a?es da Prefeitura

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Cerca de 40 catadores de papel v?o se reunir neste domingo, 23 de dezembro, para aprovar o estatuto da Associa??o dos Catadores de Papel. "Criar uma associa??o ? o processo fundamental para que a Prefeitura passe para os catadores de Juiz de Fora o controle sobre a Usina de Triagem, localizada na Zona Norte" , diz o coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Mateus Xavier.

Al?m da assembl?ia para aprova??o do estatuto, os catadores querem chamar a aten??o para a agilidade. "Queremos cobrar da Prefeitura para agilizar a concess?o da usina. No Festival do Lixo e Cidadania, a posi??o que tivemos era de que a Usina passaria para a Associa??o o mais r?pido poss?vel. Por?m, n?o marcaram data, o que preocupa os catadores. Estamos torcendo para que at? o final de janeiro isso aconte?a" , explica Mateus.

Al?m da Usina, os catadores querem que galp?es sejam instalados em alguns pontos da cidade para darem apoio ao trabalho. Entre os locais est?o o Centro e a Zona Norte, pois s?o os lugares com maior ?ndice de catadores. "O material recolhido nas ruas seria levado para os galp?es para triagem. S? depois iria para a Usina. Tamb?m temos a proposta de fazer a reciclagem do ?leo de cozinha e queremos instalar na Usina uma f?brica para produzir material de limpeza atrav?s dele" , coloca o coordenador.