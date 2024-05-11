Quinta-feira, 20 de dezembro de 2007, atualizada ?s 18h34
Catadores se re?nem para aprovar estatuto e cobrar a?es da Prefeitura
Cerca de 40 catadores de papel v?o se reunir neste domingo, 23 de dezembro, para aprovar
o estatuto da Associa??o dos Catadores de Papel.
"Criar uma associa??o ? o processo fundamental para que a Prefeitura passe para
os catadores de Juiz de Fora o controle sobre a Usina de Triagem, localizada na Zona Norte",
diz o coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Mateus Xavier.
Al?m da assembl?ia para aprova??o do estatuto, os catadores querem chamar a aten??o para a agilidade.
"Queremos cobrar da Prefeitura para agilizar a concess?o da usina.
No Festival do Lixo e Cidadania, a posi??o que tivemos era de que a Usina passaria para a Associa??o o mais r?pido poss?vel. Por?m, n?o marcaram data, o que preocupa os catadores.
Estamos torcendo para que at? o final de janeiro isso aconte?a", explica Mateus.
Al?m da Usina, os catadores querem que galp?es sejam instalados em alguns pontos da cidade para darem apoio ao trabalho. Entre os locais est?o o Centro e a Zona Norte, pois s?o
os lugares com maior ?ndice de catadores.
"O material recolhido nas ruas seria levado para
os galp?es para triagem. S? depois iria para a Usina. Tamb?m temos a proposta de fazer a reciclagem do ?leo de cozinha e queremos instalar na Usina uma f?brica para
produzir material de limpeza atrav?s dele", coloca o coordenador.
Entre os benef?cios que a Usina vai trazer para os catadores est? o aumento da renda desta categoria, j? que toda coleta seletiva vai ser destinada a eles.
"A Usina
de Triagem vai permitir
vender o material coletado diretamente para as empresas que fazem a reciclagem, pulando a etapa
dos atravessadores, para quem vendemos atualmente. Isso vai possibilitar agregar
valor ao nosso trabalho".
