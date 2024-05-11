Sexta-feira, 19 de outubro de 2007, atualizada ?s 12h30

Educa??o Ambiental, Legisla??o e Gest?o da Usina Reciclagem s?o temas abordados no Festival do Lixo e Cidadania de Juiz de Fora

Renata Solano

*Colabora??o



Uma audi?ncia P?blica na C?mara Municipal coordenada pelo vereadordesenvolve projeto de Festival do Lixo e Cidadania que est? previsto para sexta e s?bado, 23 e 24 de novembro.

Uma das propostas do projeto ? garantir melhores condi?es de trabalho para as pessoas que tiram sua sobreviv?ncia do lixo recicl?vel, como catadores de papel, latinhas e pl?stico, por exemplo.

Al?m disso, a proposta da prefeitura ? a de que essa classe trabalhista fique respons?vel pelo controle da Usina Reciclagem, porque, segundo o vereador, ? preciso conscientizar a popula??o da cidade para aumentar a produ??o na usina.

"Apesar de haver a coleta seletiva e a Usina Reciclagem, a maioria os cidad?os n?o tem o h?bito de separar seu detrito e, portanto, nem 5% do lixo de Juiz de Fora ? reciclado" , afirma Fl?vio.

O evento vai contar com palestras, pain?is de debate e oficinas, al?m de apresenta??o de grupos culturais. Assim, a expectativa de p?blico ? de, pelo menos, 200 participantes.