Neste final de ano, o Comandante da 4ª Região de Polícia Militar (4ªRPM), Coronel Zancanela, conseguiu junto ao Comando Geral da PM uma grande conquista para Juiz de Fora, reforço de 03 (três) Bases Comunitárias Móveis (BCM), cada uma equipada com 02 (duas) motocicletas, além dessa estrutura logística, chegaram para reforçar o Centro da cidade 12 (doze) policiais militares que vieram de outras cidades.



A 'Base Comunitária' é um serviço preventivo prestado por uma equipe de policiais militares preparados para aplicar o policiamento orientado para o problema (POP), com o apoio da comunidade, e utiliza uma viatura (tipo trailer ou van adaptados) e outros processos de policiamento, tais como a pé e de motocicleta, com o objetivo de reduzir o crime de menor potencial ofensivo, a sensação de insegurança e a desordem pública em áreas com alta densidade populacional sazonal. Visa fazer frente às circunstâncias que necessitem de presença policial militar não permanente.



O lançamento do policiamento nestas novas BCM será dia 22 de dezembro, um grande reforço no policiamento preventivo no Centro da cidade. Por ser uma estrutura móvel, as BCM permitem o comando da PM empregar nos locais de maior demanda de segurança e acompanhar a migração da incidência criminal, inclusive empregando nos eventos que ocorram com maior aglomeração de pessoas. As motocicletas que acompanham as BCM permitem que o policiamento ocorra em uma extensão territorial maior, enquanto o policial militar que fica fixo nas Bases Comunitárias seja uma referência para a comunidade, inclusive com estrutura para registro de ocorrência.



Vejam onde se localizam cada Base em Juiz de Fora: BASES FIXAS (BSC):



Bairro Mariano Procópio: Av Cel Vidal c/ Rui Barbosa;

Bairro Manoel Honório: Pça Alfredo Lage; Bairro Vitorino Braga: Pça Teophilo;

Bairro Ipiranga: Rua Etiene Loures c/ Rua Bady Geara Bairro Alto dos Passos: Pça Mousart Geraldo Teixeira Bairro Santa Cruz: Pça do bairro Santa Cruz

Bairro Francisco Bernardino: Rua Manoel Diniz da Silva BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS (BCM):

Serão 04 BCM estarão nas principais praças do Centro e poderão ser remanejadas de acordo com a análise do comandante do policiamento da área central.



Tags:

Polícia Militar