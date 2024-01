Em meio à agitação do cotidiano, a gentileza muitas vezes é engolida pela pressa e pelo individualismo. Como psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, entendo profundamente a importância de trazer à tona o hábito da gentileza, um exercício que não apenas beneficia quem recebe, mas também quem oferece.

Gestos simples como dizer bom dia, ceder o lugar no transporte coletivo ou oferecer um sorriso possuem o poder de transformar nossas relações interpessoais.

A gentileza vai além de simples ações; ela tem o poder de afastar a ansiedade, como revelam estudos científicos europeus.

Atos gentis e interações sociais positivas elevam a autoestima e melhoram o bem-estar emocional, uma verdadeira bússola para a saúde mental. A gentileza não é apenas uma virtude; é um remédio para o corpo e a alma.

Pesquisas mostram que a prática diária de atos gentis reduz a ansiedade e eleva os níveis de dopamina e serotonina. A gentileza não só alivia a ansiedade, mas também contribui para o tratamento de diversos quadros, reduzindo isolamento social e minimizando os efeitos da depressão. Um simples gesto de bondade diária pode ser um poderoso aliado na busca por uma saúde mental equilibrada.

Além dos benefícios emocionais, a gentileza também impacta positivamente a saúde física. A produção aumentada de oxitocina, um hormônio dos vínculos emocionais, pode ajudar a baixar a pressão arterial, beneficiando a saúde cardiovascular. A prática constante de ações gentis e solidárias promove a produção de endorfina, um analgésico natural, e pode até mesmo diminuir a sensação de dor.

Portanto, como psicóloga, encorajo a todos a cultivar a gentileza em suas vidas diárias. Não apenas como um gesto social, mas como um remédio poderoso para a saúde mental e física. Em um mundo acelerado, a gentileza torna-se não apenas um ato, mas uma necessidade vital para construir uma sociedade mais saudável e compassiva.

