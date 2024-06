Na sexta-feira, 07 de maio, a Confraria Almoço Itinerante de Sexta visitou a Zona Norte da cidade. Fomos na antiga Vila Quintão, hoje, Monte Castelo, que recebeu esse nome no ano de 1947, em homenagem à participação da Força Expedicionária Brasileira, na segunda guerra mundial.

FOTO: Arquivo pessoal - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Monte Castelo

FOTO: Arquivo pessoal - Esporte Clube Vila Branca

Apesar da diversidade religiosa, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um dos destaques do bairro, assim como o Esporte Clube Vila Branca, que entrou para a história do futebol, por ter sido o local, onde o pentacampeão brasileiro de futebol, como jogador, Jorge Luis Andrade da Siva, o Andrade, iniciou sua vitoriosa carreira no futebol.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bode

FOTO: Arquivo pessoal - 43° Encontro Confraria Almoço Itinerante de Sexta

Foi nesse bairro, na rua Nazira Matar de Freitas, número 404, no Bar do Bode, o nosso 43° encontro para mais uma tarde de risadas, de um papo leve e descontraído, entre uma cerveja e outra, e petiscos variados.

FOTO: Arquivo pessoal - Dário Daniel Machado, o proprietário do Bar do Bode

FOTO: Arquivo pessoal - Traíra sem espinhos, acompanhada com pirão, arroz ao alho e salada

Segundo Dário Daniel Machado, o proprietário, que abriu as portas da casa para nos receber, de forma muito gentil, o estabelecimento começou suas atividades, no bairro Cerâmica, mas já está há 27 anos no Monte Castelo, brindando seus fregueses, com um cardápio de dar água na boca, especializado em peixes, e foi com uma deliciosa traíra sem espinhos, acompanhada com pirão, arroz ao alho e salada, que fechamos mais uma tarde memorável.