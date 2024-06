A Confraria Almoço Itinerante de Sexta, desta vez, visitou na região central da cidade o bairro São Mateus, privilegiado pela localização e pelo seu avançado desenvolvimento, sendo até reconhecido como um bairro cidade, com população de cerca de 19.000 pessoas, Colégios, Clínicas, Hospital, Farmácias, Hotel, Bancos, Supermercados, Delegacia de Polícia, Teatro, Templos religiosos diversos, Lojas de vestuários e acessórios, Restaurantes, Bares tradicionais e antigos como o Sparta, desde 1948, e outros mais modernos e atuais, como o charmoso Butiquim da Fábrica que traz o DNA do Bar da Fábrica, uma das mais famosas casas noturnas da cidade nos últimos 30 anos.

Foi no Butiquim da Fábrica, localizado no rua Luiz de Camões, número 74, que realizamos o nosso encontro semanal para exorcizar os males adquiridos durante a semana e colocar a conversa em dia, saboreando um menu degustação de tirar o chapéu, preparado pelos cheffs Vanei e Livia com: sardinha escabeche, atum escabeche, lagarto do mercado, maçã de peito de boi ao molho de cerveja preta, dobradinha à moda do porto, língua ao molho madeira, moelinha, jiló recheado, pimentão recheado e, para fechar, um arroz de taioba, alho e queijo minas.

FOTO: Arquivo pessoal - Butiquim da Fábrica, localizado no rua Luiz de Camões, número 74

Num bate-papo com o Vanei, proprietário da casa, solicitei que ele contasse, de forma suscinta, sua trajetória até o Butiquim da Fábrica e ele narrou da seguinte forma: "tudo começou no Mercado Municipal em 1988, com a abertura da Peixaria Ice Fish, onde informalmente sempre reuniam amigos para comer um tira-gosto e, daí, surgiu a ideia de abrir um bar anexo à peixaria, nascendo assim, o Bar da Fábrica no ano de 2004, voltado para gastronomia de rua, de buteco mesmo e, com o sucesso do bar, resolvemos associar música e, com isso, a casa virou uma referência em cultura musical também.

FOTO: Arquivo pessoal - Cheffs Vanei e Livia

Em 2022, a Prefeitura de Juiz de Fora lançou o projeto de reforma do mercado, fazendo com que nossas atividades naquele local se encerrassem. Em conversa com amigos, me foi sugerido que abrisse, de forma provisória, um espaço gastronômico até o término da reforma do mercado e, assim, nasceu o Butiquim da Fabrica, resgatando a cultura da comida de buteco, das estufas, da moelinha, do pé de porco, da cachaça boa, cerveja gelada e que não deverá ser provisório!"