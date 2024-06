A Confraria Almoço Itinerante de Sexta entrou no clima das festas juninas e tomou o caminho da roça.

O 44º encontro da Confraria Almoço Itinerante deixou a área urbana da cidade, pegou a rodovia Vital Brasil (BR-267), sentido região noroeste da cidade até o bairro Igrejinha e, de lá, seguiu pela estrada de chão por cerca de 7 Km até a belíssima fazenda São Francisco, onde fomos recebidos pelo confrade, chefe e proprietário Gilberto Esteves, um anfitrião nota 10, que tem o prazer em receber bem seus amigos.

FOTO: Arquivo pessoal - Fazenda São Francisco, bairro Igrejinha

FOTO: Arquivo pessoal - Fazenda São Francisco

A nos esperar para mais uma tarde memorável, descontraída e de muito papo, havia um cardápio impecável, que se iniciou com um cascão de siri delicioso, seguido de carne de sol com queijo coalho e mandioca, depois, à medida que a tarde caía e o frio chegava, veio uma associação de mocotó com dobradinha e para fechar a tarde com chave de ouro, um cabrito à caçadora para comer de joelhos, ainda mais que tínhamos como convidado um padre agradabilíssimo que gentilmente proporcionou chegar à nossa mesa, o pão e o vinho.

FOTO: Arquivo pessoal - Chefe e proprietário Gilberto Esteves, um anfitrião nota 10

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos elaborados durante uma tarde descontraída

Como tempero, para essa tarde maravilhosa, um mix de cachaças tops, dos melhores alambiques mineiros, como a Vale Verde, Havana, Canarinha e Claudionor, para combinar com cervejas estupidamente geladas. Nosso anfitrião comentou que gostaria de agradecer a presença de todos pela tarde inesquecível que vivemos na fazenda São Francisco, principalmente, por ser um encontro onde tivemos a presença de todos os confrades e de alguns convidados especiais, e que outros encontros ocorrerão certamente por lá. Agradeceu pelo carinho, pelas brincadeiras e risadas, junto a pessoas da melhor qualidade. Disse ainda que merecemos muito mais e que a Fazenda São Francisco está à nossa disposição.

FOTO: Arquivo pessoal - Bebidas servidas durante o almoço