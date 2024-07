O 45º Encontro da Confraria Almoço Itinerante de Sexta visitou o município de Coronel Pacheco, antiga Água Limpa, nome da época em que era distrito de Juiz de Fora. Para tal, pegamos a rodovia MG-353, sentido região nordeste da cidade, via bairro Grama para aos poucos metros da divisa dos municípios, chegar ao Sítio da Cachoeira, uma belíssima propriedade localizada num vale, com nascentes de água por todos os cantos, um lindo pomar de jabuticabeiras, cachoeira e uma piscina de água natural. Foi neste belo recanto que o confrade José Roberto, carinhosamente conhecido como Zé do Pão, recebeu-nos de braços abertos para mais uma tarde memorável de muitos papos, descontração e, é claro, muita degustação.

FOTO: Arquivo pessoal - Sítio da Cachoeira localizado na cidade de Coronel Pacheco

FOTO: Arquivo pessoal - Sítio da Cachoeira localizado na cidade de Coronel Pacheco do o confrade José Roberto, carinhosamente conhecido como Zé do Pão

FOTO: Arquivo pessoal - Sítio da Cachoeira localizado na cidade de Coronel Pacheco

A beira de um fogão à lenha que compartilhava o mesmo ambiente da mesa dos confrades, o experiente cozinheiro Ronaldo preparava um cardápio de primeiríssima qualidade, que começou com moela ao molho, seguido de pastel de carne de sol e um trio composto de filé mignon, coração de frango e mandioca cozida. Na sequência, vieram carneiro a passarinho, leitoa assada e, fechando a tarde, borrego à caçadora, nome usado pelo anfitrião. Todas essas iguarias foram acompanhadas pelo delicioso pão da padaria Lisboa, e, para dar um toque feminino em meio a tantos homens, tinha uma Dama de Ouro, cachaça especial que veio do Vale do Jequitinhonha para, junto com as cervejas geladas, ditar o ritmo do papo e da degustação.

FOTO: Arquivo pessoal - A beira de um fogão à lenha que compartilhava o mesmo ambiente da mesa dos confrades, o experiente cozinheiro Ronaldo preparava um cardápio de primeiríssima qualidade

FOTO: Arquivo pessoal - Todas essas iguarias foram acompanhadas pelo delicioso pão da padaria Lisboa

FOTO: Arquivo pessoal - Um trio composto de filé mignon, coração de frango e mandioca cozida

FOTO: Arquivo pessoal - Carneiro a passarinho

FOTO: Arquivo pessoal - A beira de um fogão à lenha que compartilhava o mesmo ambiente da mesa dos confrades, o experiente cozinheiro Ronaldo preparava um cardápio de primeiríssima qualidade

FOTO: Arquivo pessoal - Leitoa assada

FOTO: Arquivo pessoal - Dama de Ouro, cachaça especial que veio do Vale do Jequitinhonha

Num papo descontraído com o nosso anfitrião, ele primeiro explicou que Borrego é um carneiro jovem com menos de 12 meses, para em seguida contar um pouco da sua trajetória de vida. Saiu de Paula Cândido, cidade da Zona da Mata Mineira, sua terra natal, aos 17 anos para São Paulo, de lá veio para Juiz de Fora, entrou para o Corpo de Bombeiros, pediu baixa após 6 anos, comprou uma padaria, depois outras, hoje administra duas, delegando muito ao filho, para poder viver momentos felizes como o de hoje no seu recanto predileto recebendo amigos.