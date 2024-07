O 46° Almoço Itinerante de Sexta visitou o bairro Vale dos Bandeirantes, localizado na região nordeste da cidade, em terras que, em passado distante, pertenceram à fazenda da Tapera e que foi projetado e construído pelo Engenheiro Antônio Carlos Saraiva, no ano de 1952. Na praça Arthur Bernardes, nome que homenageia o mineiro nascido em Viçosa e que foi Presidente da República do Brasil, no período de 1922 a 1926, onde está a belíssima igreja Santa Cruz que, junto com a praça, formou a mola propulsora que alavancou o bairro, local do nosso encontro de sexta, no Bar Bandeirantes.

O proprietário Niécio Soares conta que saiu de Coronel Pacheco aos 18 anos e veio para cá realizar seu sonho de abrir um bar. O seu foi o terceiro aberto no bairro, sendo que, nesse atual endereço, já está há 41 anos contribuindo para a boemia e gastronomia no Bandeirantes, em uma casa charmosa e convidativa para, bebericar e conversar.

FOTO: Arquivo pessoal - Na praça Arthur Bernardes

FOTO: Arquivo pessoal - Belíssima igreja Santa Cruz

FOTO: Arquivo pessoal - Bar Bandeirantes

Sua estufa nos propiciou experimentar um cardápio de petiscos raízes da melhor qualidade, como linguiça, torresmo, chouriço, jiló, bolinho de carne moída, frango empanado e, o carro chefe da casa, a asinha de frango frito. Todas essas iguarias têm a assinatura da dona Carmen, esposa do Niécio.

FOTO: Arquivo pessoal - Sua estufa nos propiciou experimentar um cardápio de petiscos raízes

FOTO: Arquivo pessoal - 46° Almoço Itinerante de Sexta visitou o bairro Vale dos Bandeirantes

FOTO: Arquivo pessoal - Asinha de frango frito

Para fechar a tarde, depois de muitos aperitivos e da velha e boa cerveja, foi servida uma saborosa canjiquinha. Nosso agradecimento ao Niécio, pela bela receptividade, atenção e carinho com todos os confrades.

FOTO: Arquivo pessoal - Asinha de frango frito

FOTO: Arquivo pessoal - Cerveja gelada

FOTO: Arquivo pessoal - 46° Almoço Itinerante de Sexta