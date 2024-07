O 47° Encontro do Almoço Itinerante de Sexta ocorreu no bairro Cascatinha, localizado na região sul de Juiz de Fora, que recebeu esse nome devido à existência de uma pequena cascata nas terras onde surgiu o bairro, e esse nome foi solidificado em função da fundação do Cascatinha Country Clube, no ano de 1972, em torno do qual foi nascendo o bairro que é, hoje, um dos mais importantes da cidade, com shopping, supermercado, igreja, Colégio, restaurantes, bancos e hospital.

FOTO: Arquivo pessoal - Avenida doutor Paulo Japiassu Coelho, via principal do bairro Cascatinha

FOTO: Arquivo pessoal - Busto no bairro Cascatinha

FOTO: Arquivo pessoal - Cascatinha Country Clube

Foi nesse bairro, outra grande obra do engenheiro Antônio Carlos Saraiva, na avenida doutor Paulo Japiassu Coelho, via principal do bairro, que faz a ligação da avenida Presidente Itamar Franco com a Deusdedith Salgado (este, meu conterrâneo de Santo Antônio do Grama), no Bar e Restaurante Cascatinha, tradicionalíssimo reduto da gastronomia da cidade, o nosso encontro da última sexta feira.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar e Restaurante Cascatinha

FOTO: Arquivo pessoal - Bar e Restaurante Cascatinha

O local que já foi mercearia, açougue, bar e pizzaria, foi fundado há 42 anos pelo Sr Rodrigo Nunes Pinto, mas que hoje é dirigido pelo seu filho Sandro. Foi mais uma vez, uma tarde agradabilíssima, onde rolou muito papo e muita brincadeira saudável. Encontramos por lá, o amigo Fernando Borel, morador do bairro e frequentador assíduo do bar, ex-goleiro do Tupi que, para o confrade Edson de Souza, foi o melhor goleiro de futebol de salão (hoje futsal) da cidade, que ele viu jogar.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar é dirigido por Sandro, filho do fundador do bar Sr Rodrigo Nunes Pinto

FOTO: Arquivo pessoal - Moradores do bairro Cascatinha

FOTO: Arquivo pessoal - Estufa do bar

Um outro frequentador do bar, mostrou-nos a mesa que era cativa do mais famoso frequentador da casa, o genial cartunista Bello, já falecido. Em meio a tantos papos, saíam da estufa ou direto da cozinha os deliciosos petiscos para a nossa mesa. Degustamos torresmo, linguiça, bolinho de carne moída, carne assada com batata, trupico de feijoada e, para fechar, a gostosa feijoada de feijão vermelho, regado a cerveja gelada e doses das cachaças Du Botti e Araci. Agradecemos ao proprietário Sandro e aos colaboradores Wilson e Alexandre pela boa recepção e presteza no atendimento.