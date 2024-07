Dessa vez, sextou no bairro Santos Dumont, localizado na zona oeste da cidade e que faz parte da chamada cidade alta, sendo um dos bairros mais altos de Juiz de Fora, atingindo cerca de 980 metros de altitude, próximo da capela Nossa Senhora da Penha, de onde se tem uma bela visão de regiões da cidade, da pista do aeroporto da Serrinha e do complexo esportivo municipal que compreende o ginásio e o estádio municipal.



FOTO: Arquivo pessoal - Vista para o bairro Santos Dumont

FOTO: Arquivo pessoal - Complexo esportivo de Juiz de Fora

FOTO: Arquivo pessoal - Fachada da Casa Schubert

A Casa Schubert, especializada em carnes assadas na brasa, fica na rua Prof. José Villas Bolçada, número 17, logo no início do bairro, e resgata o nome de um tradicional e famoso restaurante especializado em frango ao molho pardo, que existiu na beira da BR-040, região da atual Costelaria Curral, de propriedade do Sr.Leimarque Schubert, descendente de alemães e avô da atual proprietária Raquel. Ela juntamente com o marido Luiz Eduardo e os colaboradores Clethie, um congolês e Meilin, venezuelana, tocam essa casa que preparou um cardápio delicioso, que ia sendo saboreado ao mesmo tempo em que papeávamos, a brasa queimava e a fumaça subia para dar um leve sabor às carnes.



FOTO: Arquivo pessoal - Grelha

FOTO: Arquivo pessoal - Equipe da Casa Schubert

FOTO: Arquivo pessoal - barriga de porco defumada

FOTO: Arquivo pessoal - bolinho schubert

Foi um desfile de iguarias como: costelinha suína, frango na brasa, Kafta, bolinho de costela bovina, lombo recheado, bolinho schubert e barriga de porco defumada com os acompanhamentos do arroz carreteiro, maionese, salpicão e farofa crocante. A “cereja do bolo” ficou por conta das cachaças Cabilê, de Piau e Fonte Velha, de Mar de Espanha. Foi mais uma tarde agradabilíssima, de muita descontração, e fica nosso agradecimento pela ótima recepção oferecida aos confrades.