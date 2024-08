Sextou no mais alto estilo, numa granja maravilhosa, lá pelos lados do bairro Jardim da Serra, reduto de descanso e lazer do confrade Carlos Sérgio que nos deu uma aula de como receber bem. Foi lá, o 49° encontro dos amigos, que propuseram encerrar suas atividades toda sexta-feira, ao meio dia, reunindo em algum lugar, para passarem a semana a limpo, numa resenha animadíssima, regada sempre por comidas deliciosas e bebidas diversas.

FOTO: Arquivo pessoal - Granja Imbirussu

FOTO: Arquivo pessoal - Granja maravilhosa, lá pelos lados do bairro Jardim da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Cozinha da granja Imbirussu

Teve homenagem, divertimos muito, recebemos como convidado especial o amigo Amândio Baldi Tavares, e fomos brindados com um show do chefe Alex, que desfilou um elenco de iguarias, pelos belos e bem decorados espaços da área gourmet, como: jiló empanado, maçã de peito com batatas, fígado acebolado, perna de moça, trio mineiro e, para fechar a tarde, um galopé com arroz branco espetacular.

FOTO: Arquivo pessoal - chefe Alex

FOTO: Arquivo pessoal - Chefe Alex e confrade Carlos Sérgio

FOTO: Arquivo pessoal - Batatas

FOTO: Arquivo pessoal - pratos

FOTO: Arquivo pessoal - maçã de peito com batatas, fígado acebolado

FOTO: Arquivo pessoal - jiló empanado

E, para que, tudo ficasse ainda mais saboroso, um timaço de cachaças, de altíssima qualidade foi trazido à mesa pelo anfitrião. Valeu mesmo, e fica o nosso agradecimento ao confrade, pela belíssima recepção e ao Alex Reis Buffet & Eventos, pelas iguarias.

FOTO: Arquivo pessoal - Timaço de cachaças

FOTO: Arquivo pessoal - 49° encontro dos amigos