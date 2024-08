O encontro de número 50, da Confraria Almoço Itinerante de sexta, ocorreu no mais antigo e tradicional restaurante especializado em costela ao bafo, da cidade, localizado no bairro Nova Califórnia, à beira da BR-040, KM-796, sentido Belo Horizonte.

FOTO: Arquivo pessoal - O local era uma casa de comércio que existia no local, desde 1980

FOTO: Arquivo pessoal - Costelaria Curral, em Juiz de Fora

A história do atual restaurante começa em 1991, quando o proprietário, Urgel Sales de Castro, adquiriu uma casa de comércio que existia no local, desde 1980, vendendo produtos da roça como queijos, doces e tinha até leite ordenhado na hora. A partir da compra em 1991, a casa passou a se chamar Restaurante Curral e, em 1998, com o lançamento da costela ao bafo, ganhou o atual nome e o sucesso, a ponto de vender o impressionante número de uma tonelada de costelas por semana, segundo o proprietário.

FOTO: Arquivo pessoal - A casa passou a se chamar Restaurante Curral e, em 1998, com o lançamento da costela ao bafo

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Curral

FOTO: Arquivo pessoal - Garçonete Andressa

E quem visitar o local, e experimentar a costela, acompanhada de arroz branco, batatas fritas, farofa, vinagrete e pão de alho, vai entender, o porquê de tanto sucesso. Mas o cardápio da casa vai muito além, e nós, enquanto esperávamos a costela, saboreamos filé mignon com mandioca, lombo a palito, queijo na pedra e uma maionese deliciosa. Chamou também a nossa atenção, a carta de cachaças, com cerca de 40 marcas, e o atendimento excelente prestado à nossa mesa pela garçonete Andressa. Foi mais um encontro que cumpriu o seu objetivo.

FOTO: Arquivo pessoal - Costela, acompanhada de arroz branco, batatas fritas, farofa, vinagrete e pão de alho