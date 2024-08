O encontro de número 51, da Confraria Almoço Itinerante de Sexta, tinha mesmo que ocorrer na Cantina do Bexiga, pois foi onde nasceu “uma boa ideia”, a de formar um grupo de amigos para se reunirem toda sexta-feira, ao meio dia, em algum bar, botequim ou restaurante, para uma resenha, onde a semana é passada a limpo, num clima de descontração e alegria, onde é proibido falar de coisas sérias.



A Cantina do Bexiga é uma tradicionalíssima casa de massas da cidade, localizada na rua Oswaldo Aranha, número 380, com um cardápio de dar água na boca e um ambiente agradabilíssimo. Ela habita a memória do juiz-forano desde 1996, quando iniciou suas atividades na rua Floriano Peixoto. Nos 20 meses de existência da confraria, andamos muito, em busca do prazer gastro-etílico, percorrendo restaurantes tradicionais da cidade, bares, botequins, granjas, sítio e até fazenda.

FOTO: Arquivo pessoal - O confrade e proprietário da Cantina Edson surpreendeu com um cardápio variadíssimo

Fomos conhecer a gastronomia dos distritos de Humaitá de Minas e Monte Verde de Minas e até ultrapassamos os limites da cidade para ir degustar peixes em Cotegipe, um distrito de Simão Pereira. O confrade e proprietário da Cantina Edson surpreendeu com um cardápio variadíssimo e acertou em cheio.

Como petiscos vieram queijo parmesão, azeitonas temperadas,copa e salaminho italiano, língua ao vinho do porto, beringela temperada, pão petrópolis Lisboa e pão italiano. No prato principal: Trippa Alla Romana(dobradinha, mocotó, panceta, feijão branco e grão de bico), creme de abóbora com mandioca e conchinglione com recheio de burratas com ragu de carne. A sobremesa foi cocada Ísis Rangel, e o atendimento prestado pelo Ademir e a Ana Luiza foi nota 10. Neste encontro, elegemos o imigrante alemão Sebastian Kunz, o nosso patrono, pelo legado de ter produzido em 1861, a primeira cerveja (Barbante) em Minas Gerais, aqui em Juiz de Fora.

