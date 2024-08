O encontro de número 52 da Confraria Almoço Itinerante ocorreu num dos points mais antigos e tradicionais da gastronomia e da boemia juiz-forana. Trata-se do bar Mistura Fina (antigo Repouso), localizado na rua Morais e Castro, no Alto dos Passos, com uma história de mais de 50 anos, presenciando encontros e momentos felizes de gerações que por lá passaram.

FOTO: Arquivo pessoal - bar Mistura Fina (antigo Repouso), localizado na rua Morais e Castro

A casa é dirigida, hoje, pelos irmãos Eneida e Enderson, o Kaká, ambos simpaticíssimos que prestaram um atendimento de primeira aos confrades. Saboreamos de entrada praticamente todas as iguarias da estufa, sendo que os maiores elogios foram para a maçã de peito, almôndegas, chouriço, dobradinha e a língua.

FOTO: Arquivo pessoal - A casa é dirigida, hoje, pelos irmãos Eneida e Enderson, o Kaká

FOTO: Arquivo pessoal - Maiores elogios foram para a maçã de peito, almôndegas, chouriço, dobradinha e a língua

O prato principal, propositalmente, foi programado para lembrar um almoço tradicional de domingo nas nossas casas: pernil assado, arroz, tutu, maionese e farofa, estava primoroso. E tudo isso, regado e temperado com muita descontração , papo e cerveja.

FOTO: Arquivo pessoal - Pernil assado, arroz, tutu, maionese e farofa