O encontro de número 53 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta revisitou o Bar do Totonho, localizado na rua Manoel Bernardino, número 14, no bairro São Mateus. A história desse bar começa no ano de 1986, na garagem da casa de Luiz Antônio Corrêa (Totonho), na rua Aladim Silva, número 62, no bairro Barão do Retiro, na região sudeste, de onde saiu para ganhar fama e se tornar um dos bares mais requisitados e tradicionais da cidade.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Totonho

Foi o Totonho quem lançou, pela primeira vez, na cidade, o delicioso rocambole de torresmo, que virou uma sensação entre os juiz-foranos, e o carro-chefe do bar para ganhar o centro da cidade. Hoje, com um cardápio diversificado e delicioso, o bar ganhou de novo a preferência do almoço itinerante para o encontro de sexta.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do dia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do dia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do dia

FOTO: Arquivo pessoal - Atendimento primoroso e gentil da gerente Gabriela

Com um atendimento primoroso e gentil da gerente Gabriela, passamos horas agradabilíssimas degustando iguarias, como: porção de torresmo com linguiça e medalhoca, maçã de peito com batata, rocambole de torresmo e rabada com polenta, sempre acompanhados de um aperitivo de qualidade e cerveja bem gelada. Mais uma vez, valeu a pena e o recomendamos aos amantes de um bom local para papear, bebericar e comer bem.