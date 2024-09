O encontro de número 54 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta, ocorreu mais uma vez no bairro Bandeirantes, no charmoso bar da Jussara, localizado na Rua Dr João Camilo de Oliveira Tostes, número 103.

FOTO: Arquivo pessoal - Delícias do Bar da Jussara, no bairro Bandeirantes

Este bar, com pouco mais de um ano de existência, já é um sucesso no bairro e a razão está no atendimento e na qualidade dos petiscos, todos feitos na hora, com carinho, pelas mãos da anfitriã e proprietária Jussara que, auxiliada pela Nathalia, dedicou-nos um atendimento nota 10.

FOTO: Arquivo pessoal - Anfitriã e proprietária Jussara que, auxiliada pela Nathalia

Saboreamos pimentão recheado, torresmão, pernil, chouriço, lambari frito e fechamos com uma bela e deliciosa rabada com agrião e polenta. Foi mais um bar acolhedor, onde nos sentimos muito à vontade, e com todos os ingredientes para mais um belo e descontraído encontro entre amigos.

FOTO: Arquivo pessoal - Delícias do Bar da Jussara, no bairro Bandeirantes

FOTO: Arquivo pessoal - Delícias do Bar da Jussara, no bairro Bandeirantes

FOTO: Arquivo pessoal - Delícias do Bar da Jussara, no bairro Bandeirantes

FOTO: Arquivo pessoal - Delícias do Bar da Jussara, no bairro Bandeirantes

FOTO: Arquivo pessoal - Delícias do Bar da Jussara, no bairro Bandeirantes