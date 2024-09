A confraria almoço itinerante de sexta, que tem como patrono o Sr. Sebastian Kunz, deu uma pausa nas suas andanças, nesta sexta-feira, 06 de setembro, para tomar um fôlego, rememorar encontros e recarregar as baterias, visando continuar a peregrinação pelos quatro cantos da cidade, em busca de lugares aconchegantes, com as características adequadas para o exercício da missão do grupo: reunir em algum bar, butiquim ou restaurante, para uma resenha, onde a semana é passada a limpo num clima de muita descontração e alegria, regado, é lógico, por uma cerveja bem gelada, petiscos variados e onde é proibido falar de coisas sérias.

Assim, desde janeiro de 2023, quando ainda éramos apenas três confrades, iniciamos o rosário de pontos gastro-etílicos que passo a desfiar: Parrilla Bela Vista, Cantinho da Cachoeira, Granja São Rafael, Polero do Galo, Casa de Minas, Carimã, Aerogrill, Bar do Antônio, Braseiro, Bar do Gaúcho, Chimarron, Cabana do Celinho, Bar do Peixe, Churrascaria Giramundo, Cantina do Bexiga, Espetinho da Vila, Ateliê das Massas, Brasão, Belas Artes, Bar do Bigode, Pé da Serra, Butiquim da Fábrica, Bar do Chicão, Bar Cascatinha, Bar do Dirceu, Bar Mistura Fina, Fazenda São Francisco, Brasador, Granja Imbirussu, Sítio da Cachoeira, Costelaria Curral, Bar do Bode, Bar Dias, Pesque-pague Rio Claro, Bar do Totonho, Bar Bandeirantes, Bar da Jussara, Empório Zimbro, Bigodeira, Petisqueira, Bar do Tião, Boteco do Imperador, Casa SChubert e o Bar Canto da Cidade, nesse último, no charmoso bairro Borboleta, fizemos da rua a extensão do bar, literalmente. Nosso obrigado a todos os estabelecimentos pela recepção, pelos deliciosos acepipes e pela cerveja, a responsável por fazer as honras da casa.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar

FOTO: Arquivo pessoal - Butiquim da Fábrica

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Totonho

FOTO: Arquivo pessoal - Costelaria Curral

FOTO: Arquivo pessoal - Churrascaria Chimarron

FOTO: Arquivo pessoal - Casa SChubert

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante e Churrascaria Belas Artes