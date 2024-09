O encontro de número 55 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta ocorreu nos arredores da cidade, em área rural, situada na zona oeste do município, no agradável restaurante Recanto das Águas, ex-restaurante Tradição Mineira.

FOTO: Divulgação - Restaurante Recanto das Águas

FOTO: Divulgação - Restaurante Recanto das Águas

FOTO: Divulgação - Restaurante Recanto das Águas

Num ambiente bucólico e com um atendimento excepcional da Emily, passamos horas agradabilíssimas, papeando e degustando as delícias expostas nas trempes de um fogão à lenha, intercalando com uma dose da cachaça tradição mineira e cerveja bem gelada. Como petiscos, saboreamos torresmo, linguiça, pernil, lombo e carne cozida, enquanto aguardávamos para o embate final com uma feijoada e um frango com quiabo, que estavam deliciosos. Mais um encontro que cumpriu seus objetivos, valeu!

FOTO: Créditos: Carlos Sérgio - Confraria Almoço Itinerante de Sexta

FOTO: Créditos: Carlos Sérgio - Confraria Almoço Itinerante de Sexta