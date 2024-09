O encontro de número 56 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta revisitou a Cantina do Bexiga, localizada na rua Oswaldo Aranha, número 380, bairro São Mateus, cumprindo o velho ditado que diz “o bom filho à casa torna”, já que lá nasceu essa confraria que agrega pessoas amigas em busca de um bom papo, boa comida e descontração, acompanhada, é claro, de muita cerveja, e não devemos nos preocupar, com o “muita cerveja”, pois, ouvi certa vez que o que embriaga não é a bebida, e, sim, os amigos, com suas doses de amizade, companheirismo e lealdade.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta

Reunimos sob o comando do Chef Edson de Souza, para saborearmos uma bela feijoada, e como segunda opção, veio também, uma deliciosa canjiquinha. Os acepipes de entrada foram, carne de sol, bananinha (um corte do contrafilé , conhecido como intercostais ou intercostela), trupico da feijoada e mandioquinha frita. Foi mais uma tarde gostosa e descontraída, compartilhada com alguns convidados especiais.

FOTO: Arquivo pessoal - Entradas servidas

FOTO: Arquivo pessoal - Feijoada