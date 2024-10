O encontro 57 foi no Bar do Ivan que fica na Rua Luiz Vieira Pena 886, Mundo Novo. O anfitrião reservou um lugar de destaque para nosso grupo e ocupamos a varanda superior de onde podíamos ver uma Araucária que se destacava no horizonte.

O Ivan e a Nininha nos receberam com uma variedade de tira gosto, passando pelo tradicional chouriço, de primeira qualidade, pela Maçã de Peito acompanhada com batata e cebola, servida na chapa.

Serviu também Iscas de Fígado e os destaques do almoço, Dobradinha à Milanesa e a Couve-Flor Empanada.

O Bar do Ivan é um tradicional reduto dos pescadores de Juiz de Fora e lá eles se encontram para combinar a próxima pescaria e contar os "causos" e algumas mentirinhas da última aventura.

Falando no Ivan e na Nininha, estávamos em casa, quanta gentileza e atenção, mesmo com os confrades apertando a campainha que ficava na mesa, algumas muitas vezes.





FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo

E para fechar essa tarde maravilhosa, chegou o prato principal, o famoso Pato com Macarrão. Essa iguaria se destacou e os confrades fizeram um esforço (só que não) para finalizar nosso almoço de sexta, com esse banquete.

Quem não conhece o bar do Ivan, recomendamos conhecer, pois existem outras gratas surpresas no seu cardápio.

P.S. O nosso colunista Rafael Leão, não pode participar desse almoço, mas em breve estará de volta.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Ivan no bairro Mundo Novo