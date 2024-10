O encontro de número 59 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta voltou a um dos pontos gastronômicos e etílicos mais famosos e tradicionais da cidade, frequentado por todas as faixas etárias, desde o iniciante ao mais tradicional butiquinzeiro, e até mesmo, por um ex-governador de estado.

A história desse bar inicia com a vinda em 1975, dos irmãos João e Vicente (Bigode), que chegaram de Ervália - MG para assumirem a concessão da cantina do CTU-UFJF. Oito anos depois, em 1983, resolveram mudar de ramo e abriram o Bar do Bigode, na rua Oswaldo Aranha, número 220, para dois anos depois, mudarem para a mesma rua no número 43, onde o seu torresmo ganhou fama e o bar, a cidade.

No ano de 1993, o Xororó se associa aos irmãos, e, com seu espírito empreendedor, contribuiu para alavancar a casa e trazê-la ao patamar atual.

FOTO: Crédito: Carlos Sérgio - Proprietários do Bar do Bigode e Xororó e o Rafael Leão

Se a confraria revisitou o local, acho que dispensa muitos comentários, e fica repetitivo falarmos das iguarias em forma de torresmos, da carne de sol, da picanha e do fígado acebolado. Enaltecemos, sim, o astral do lugar, o ambiente acolhedor, o atendimento especial do Marcinho e do Guilherme, a cerveja gelada, os momentos alegres que ali passamos, e, para mim, rever os velhos amigos João e Bigode. Mais um encontro que cumpriu seus objetivos, preenchendo nossa tarde de uma bela sexta de primavera.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta