O encontro de número 60 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira pegou a estrada rumo à Zona Norte da cidade e foi até a área rural do bairro Barreira do Triunfo, para conferir o cardápio de comidas mineiras, do restaurante Olho No Olho, localizado na estrada Elias José Mockdeci, número 3.540, próximo ao Clube Náutico, que em dezembro completará 30 anos de bons serviços prestados à comunidade juiz-forana.

A simplicidade do lugar foi de longe superada pelo atendimento prestado pelo Geraldo e o Pedro Henrique, que trouxeram à mesa, as iguarias que ansiosamente esperávamos para conferir, e que foi aprovado por unanimidade dos confrades, os deliciosos frangos com quiabo e à molho pardo, acompanhados por arroz, angu, couve e tutu.

Como convidado especial tivemos a companhia do amigo Pedro Hallak, que veio direto de São Paulo, para, mais uma vez, compartilhar essa tarde gastronômica com os confrades do almoço itinerante de sexta. Mais um lugar que correspondeu às nossas expectativas e, portanto, recomendamos aos amigos.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos no dia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos no dia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos no dia

FOTO: Arquivo pessoal - Convidado

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos no dia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos no dia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos no dia

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira