O encontro 61 foi especial! O nosso Colunista e o confrade Lamarca estavam comemorando mais um ano de vida e nessa sexta, o Rafael Leão convidou os confrades para comemorar essa data festiva, na sua Granja. Um cantinho especial onde a natureza domina todo ambiente. É certamente o lugar que tem a maior concentração por metro quadrado de canários da terra.

FOTO: Arquivo pessoal - Canários da terra

Para começar, fomos recebidos pelos representantes do anfitrião, estamos falando do Simba, um agradável Golden e pela Duda uma formosa Pug. A dupla se enturmava com todos e entre um descuido e outro, sobrava um petisco adicional.



FOTO: Arquivo pessoal - Duda uma formosa Pug

FOTO: Arquivo pessoal - Simba, um agradável Golden

Tivemos também a companhia do Filho do anfitrião, Rafael, homônimo do pai, responsável pela logística e organização do almoço, foi incansável. Participaram também os sobrinhos Alexandre e Edinho. Tivemos também a presença do amigo e Chefe, Wanei, proprietário do Bar da Fábrica e do prefeito eleito de Rio Pomba, Fernando Macedo.



A churrasqueira ficou no comando do Chefe Churrasqueiro Edson, que nos brindou com uma carne saborosa, acompanhada de Farofa, molho à campanha e uma maionese maravilhosa, dizem os mais chegados que essa maionese é a campeã de audiência nos eventos da Granja.



FOTO: Arquivo pessoal - Chefe Churrasqueiro Edson

Mas falando do encontro, o anfitrião mimou todos os gostos, muita Brahma gelada, Heineken para os mais sensíveis e cerveja sem glúten, para os mais delicados, digamos...

E não podia faltar a seleção de cachaça, afinal estamos na terra desse néctar e nosso grupo além de Brameiro é também cachaceiro (no bom sentido, é claro)



FOTO: Arquivo pessoal - Cachaças degustadas

Os tira-gostos era os clássicos, Pernil Assado, Torresmo, Joelho de Porco, entre outros, que não estão mais entre nós para contar história.

FOTO: Arquivo pessoal - 61° Encontro do Almoço Itinerante de Sexta

FOTO: Arquivo pessoal - 61° Encontro do Almoço Itinerante de Sexta

Mas ainda tivemos uma outra surpresa, a participação do nosso almoço de ninguém mais que o famoso compositor Armando Fernandes Aguiar, mais conhecido pelo carinhoso apelido Mamão. Esse gênio que compôs mais de 200 músicas e que já teve suas obras interpretadas por Clara Nunes, Alcione, Zeca Baleiro, entre outros.

Nosso almoço de sexta foi literalmente uma grande festa, pois nesse dia, os confrades receberam a camisa oficial do grupo com a nova logomarca. Vocês vão ver nas fotos, como o grupo ficou mais bonito com a camisa do Almoço.



FOTO: Arquivo pessoal - 61° Encontro do Almoço Itinerante de Sexta

FOTO: Arquivo pessoal - Nosso Colunista Rafael Leão e o confrade Lamarca

Essa tarde foi memorável, tudo que um bom botequim precisa, boa comida, muita bebida, muita música e o mais importante muitos amigos.

Obrigado ao Rafael Leão por essa festa maravilhosa.

Nós da redação recebemos a missão de contar esse acontecimento e esperamos estarmos à altura da coluna Almoço Itinerante de Sexta.