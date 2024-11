O encontro de número 64 da confraria almoço itinerante de sexta-feira foi conferir a fama do Bar do Marquim, na rua Santo Antônio, número 10, Centro, e assinou embaixo.

A história deste bar, reduto histórico de vascaínos, começou em 2004 na Rua São Geraldo, no bairro Costa Carvalho, Zona Leste da cidade, região antigamente conhecida como Botanágua, nome que segundo os relatos antigos, se verdadeiro ou não, originou-se de um crime, um assassinato. Precisava sumir com o cadáver e alguém aconselhou: “Bota n’agua”.

FOTO: Arquivo pessoal - Degustações servidas no Bar do Marquim

FOTO: Arquivo pessoal - Degustações servidas no Bar do Marquim

FOTO: Arquivo pessoal - Degustações servidas no Bar do Marquim

FOTO: Arquivo pessoal - Degustações servidas no Bar do Marquim

No ano de 2015, o bar mudou para o endereço atual e se transformou num point gastro-etílico da cidade, com um cardápio de petiscos variados e saborosos. Em meio a tantas delícias degustamos: Costela Escoltada, Sem Kaô, Tulipas de frango e o destaque da casa: Ajoelhado Na Mandioca (joelho de porco defumado com mandioquitas, cebola, alho frito e queijo) acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta.

De gole em gole de uma caipirinha show que fez o maior sucesso entre os confrades, cerveja gelada e uma boa cachaça, íamos papeando descontraidamente, até a chegada do prato principal, uma deliciosa e tradicional comida mineira: carne cozida, arroz, feijão e angu, que tinha como diferencial o tempero da dona Maria José, esposa do Marquim. Não dá pra dizer simplesmente que foi mais um bar que nos surpreendeu e agradou, mas passou a fazer parte daqueles que foram além das nossas expectativas e que o recomendamos a todos, pelo ambiente agradável, familiar e comida deliciosa.

FOTO: Arquivo pessoal - Cachaça

FOTO: Arquivo pessoal - Caipirinha

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 64 da confraria almoço itinerante de sexta-feira