FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Petisqueira

O encontro de número 65 da confraria almoço itinerante de sexta- feira visitou o bairro Aeroporto, na chamada cidade alta, zona oeste da cidade, para conhecer e avaliar o charmoso Bar e Restaurante Petisqueira, localizado na avenida Eugênio do Nascimento, número 475, e a avaliação foi altamente positiva.

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Petisqueira

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Petisqueira

O proprietário Roberto, um botafoguense apaixonado, abriu a casa para nos receber e delegou ao Washington, um garçom simpaticíssimo fazer as honras da casa, e para cumprir essa missão não faltaram gentileza, atenção e bom humor. Especializada em frutos do mar e comida mineira, a casa tem um cardápio de petiscos de dar água na boca, fazendo jus ao nome Petisqueira.

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Petisqueira

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Petisqueira

Para abrir o apetite, saboreamos um bolinho de feijoada sensacional, torresmo à pururuca e um camarão frito com sabor de beira de praia, todos deliciosos. O fechamento da tarde foi um frango caipira ao molho pardo com arroz, angu e couve, preparado com as mãos e o tempero especial da Walquiria, esposa do Roberto, e estava nota dez. O aperitivo escolhido para degustar tanta coisa gostosa foi a boa cachaça Germana. Enfim, ambiente acolhedor, comida gostosa e cerveja gelada nos motivam a voltar e a recomendar aos amigos.