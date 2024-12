A convite do confrade Gilberto Esteves, a Confraria Almoço Itinerante de Sexta-Feira fez uma pausa nas visitas aos bares, botecos e restaurantes da cidade e visitou sua belíssima casa no Granville. Fomos recebidos no seu espaço, gourmet criativamente decorado de A a Z com utensílios para a arte de cozinhar, e aí ficamos para vivermos uma tarde-noite memorável.

FOTO: Arquivo pessoal - Visita o Condomínio Granville

FOTO: Arquivo pessoal - Visita o Condomínio Granville

FOTO: Arquivo pessoal - Visita o Condomínio Granville

O prato do dia não foi informado previamente ao grupo como de costume, mas uma paellera, na ponta da mesa, onde degustávamos petiscos e bebericávamos, denunciou a surpresa. Lá pelas tantas, depois de rodadas de cervejas, cachaças de qualidade e muito Cuba Libre, o anfitrião incorporou o Chefe Gilberto e iniciou os trabalhos na confecção de uma belíssima Paella Valenciana.

Para o preparo deste prato, o chefe recorreu ao arroz bomba, peito de frango, costelinha de porco, camarão, polvo, lula, peixe branco, mexilhão, pimentão, açafrão e outras especiarias para paella.

O aroma que tomou conta do ambiente, a acolhida, os amigos, os colaboradores, a convivência e o sabor indescritível da paella fizeram do nosso encontro, um ponto fora da curva. Parabéns caro confrade, palmas e obrigado pela bela recepção.

FOTO: Arquivo pessoal - Visita o Condomínio Granville

FOTO: Arquivo pessoal - Visita o Condomínio Granville