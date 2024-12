A Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira que tem na cerveja o pilar da sua existência, e como patrono o visionário imigrante alemão Sebastião Kunz, que em 1861 produziu a primeira cerveja de Minas Gerais, na Colônia de Cima, hoje bairro São Pedro, vai dar uma pausa nas suas andanças pela cidade, para participar com familiares das confraternizações natalinas e de ano novo.

FOTO: Arquivo pessoal - Cantina do Bexiga

Neste ano que se encerra, realizamos 66 encontros muitíssimos agradáveis onde tivemos oportunidades de conhecer pessoas interessantes, novos lugares e boas comidas de buteco sempre preparadas com carinho e criatividade. O nosso primeiro encontro aconteceu no restaurante rural Parilla Bela Vista, no distrito juiz-forano de Humaitá de Minas e o último, para fechar com chave de ouro, ocorreu na Cantina do Bexiga, berço da confraria, com um bem elaborado cardápio, onde fomos agraciados com um bacalhau à milanesa, arroz branco, purê de mandioca e legumes no azeite, além de um delicioso arroz de frango caipira desfiado. Como sobremesa, foi servido rabanada com gelato.

Voltaremos em 2025, com nossas peregrinações pelos quatro cantos da cidade em busca de um bar, boteco ou restaurante para nossas resenhas, sempre num clima de muita descontração e, nunca é demais reforçar, com a indispensável companheira de boas conversas: a cerveja bem gelada.

Em tempo: A Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira agradece e deseja boas festas aos amigos e seguidores que também nos inspiram a buscar novas sugestões e a compartilhar o que de melhor nossa cidade e adjacências podem nos oferecer em termos culinários e aprazíveis lugares para reunir amigos e familiares. O ano que vem promete! Até lá, amigos leitores.

