Se você, saiu de uma sessão de cinema com a cabeça fervilhando de teorias sobre o que acabou de assistir, ou se pegou rindo sozinho ao lembrar de uma cena hilária de uma série, então você vai adorar o que o METAVERSOS tem a oferecer.

Este novo canal de entretenimento, que surgiu em 2024, promete ser um verdadeiro bufê de conteúdos audiovisuais, onde cada prato é uma delícia para os amantes de cinema e TV.



O nome "METAVERSOS" é uma jogada de mestre.

META, que significa meio ou metade, e VERSOS, que remete à forma da escrita, nos dá a sensação de que estamos apenas arranhando a superfície de um universo repleto de possibilidades. É como se estivéssemos em um filme de ficção científica, onde cada escolha que fazemos nos leva a um novo enredo. E, convenhamos, quem não gostaria de ter um botão de "reset" na vida, como em um jogo de videogame?



FOTO: Divulgação - Metaverso, canal de entretenimento

Falando em jogos, vamos dar uma olhada no que está bombando na telona e na telinha. Recentemente, o filme "Deadpool & Wolverine" se tornou um fenômeno e entrou para o “Guinness World Records”, não apenas pelo enredo caótico, distópico, mas também pelos “Easter Eggs”, ressuscitando personagens que não tiveram seu final feliz, seja nas produções ou continuações.

Nosso conteúdo vai além do Cinema, nessa transição de assuntos que só a nossa mistura proporciona, podemos falar de televisão, por exemplo, e do novo cenário dos domingos.

Antes, estávamos acostumados a passar a tarde com Gugu e Faustão, dois gigantes do entretenimento que marcaram gerações. Hoje, a realidade é bem diferente. O programa "Silvio Santos", antes comandado pelo próprio Silvio, agora é apresentado por sua filha, Patrícia Abravanel, após o falecimento do icônico apresentador.

As produções brasileiras que estão conquistando o mundo mostram que o país tem muito mais a oferecer além do samba e do futebol. Séries como "3%", da Netflix, provam que o Brasil também sabe fazer conteúdo de qualidade, com uma pitada de distopia e muito talento.

No entanto, mesmo com essa crescente qualidade nas produções nacionais, os cinemas brasileiros registraram, neste fim de semana, o pior desempenho de público desde junho, com menos de 1 milhão de pessoas nas salas e uma bilheteria total de R$ 19 milhões entre quinta e domingo. Isso nos faz refletir sobre o contraste entre o sucesso internacional das nossas produções e o desafio de atrair o público local para as salas de cinema.

Afinal, estamos dizendo ao mundo que somos mais do que samba e futebol, mas ainda precisamos encontrar maneiras de fazer com que os brasileiros abracem ainda mais essas produções em casa.



FOTO: Divulgação - Produção nacional 'O Auto da Compadecida'

O METAVERSOS, com sua proposta de abordar polêmicas, reboots e remakes, é o espaço perfeito para discutir tudo isso. Imagine um debate sobre a quantidade de remakes de produções da teledramaturgia como Pantanal, Elas por Elas e Renascer?

Os idealizadores, Anderson de Paula Santos e Diogo Augusto Pereira da Silva, são como o "yin e yang" do entretenimento. Enquanto um traz a paixão pela música e quadrinhos, o outro é o guru da cultura televisiva. Juntos, eles prometem criar um espaço onde a criatividade e o bom humor reinam. E quem não gostaria de ver um debate acalorado sobre quem é o verdadeiro vilão de "Game of Thrones"? Spoiler: é sempre o que menos esperamos! Ou quem será o assassino de Odete Roitman no remake de Vale Tudo?



FOTO: Divulgação - Filmes internacionais

Em resumo, o METAVERSOS é mais do que um canal de entretenimento; é um convite para mergulhar de cabeça no universo audiovisual, onde cada série, filme, novela ou programa é uma nova aventura.

Então, prepare a pipoca, ajuste o sofá e venha se divertir com a gente. Afinal, no mundo do METAVERSOS, a única regra é se divertir e deixar a criatividade fluir.

METAVERSOS - A Mistureba gourmet de entretenimento já vai começar!



FOTO: Divulgação - METAVERSOS - A Mistureba gourmet de entretenimento já vai começar!

QUEM SÃO OS IDEALIZADORES?

Anderson de Paula Santos tem 42 anos, nascido em novembro e um Escorpiano nato com ascendente em Áries e lua em Virgem. Respira música, faz terapia há mais de 2 anos e tanto. É formado em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda. Possui pós-graduação em Marketing e Mídias Digitais e atualmente é um dos sócios da Maooe Comunicação e Marketing. Amante de histórias em quadrinhos, desenhos, séries de TV, livros físicos e fanático por novidades do mainstream!

Diogo Augusto Pereira da Silva, tem 35 anos, formado em Jornalismo pela UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora. Apaixonado por cultura de forma geral. Sua maior motivação é escrever sobre televisão, cinema e cultura nerd. Criatividade é uma de suas principais virtudes. Aqui, nesse espaço, assunto é o que não irá faltar!

Os dois se conheceram em 2024 e desde sempre, criaram uma forma única de adivinhar os trocadilhos, as inferências e dessa sinergia, muitas ideias brotam, a todo minuto que conversam e trocam experiências de trabalhos e sonhos afins.

São “yin e yang” e por mais que defendam os mesmos ideias, volta e meia debatem, discutem, mas nunca deixam o bom humor e a “nerdice” de lado.