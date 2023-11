ARTIGO DE OPINIÃO | Hoje tivemos a reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPPAC). Tudo caminhava para aprovação do tombamento do Campo do Granbery, o que salvou, por hora, foi o famoso recurso de “VISTAS” pedido por alguns conselheiros. Certamente esse recurso é uma estratégia para tentar salvar alguma coisa. Ganhou-se, mais alguns dias de conversas antes da nova reunião, marcada para semana que vem.

Mas o que fica dessa estranha discussão sobre o tombamento, mais uma vez? Muito simples, empresas que poderiam trazer investimentos, empregos, desenvolvimento e alguma esperança, não vem mais.

O comitê que deveria estar preocupado com a proteção de patrimônios históricos, com fundamento, com conhecimento, com processos bem elaborados, com o único objetivo de resguardar nossa identidade, está interferindo economicamente na vida de Juiz de Fora e Região. Esse tipo de insegurança só afasta outros empreendimentos de grande porte que poderiam estar pensando em vir para nossa cidade.

Estamos dando as costas para um projeto de 600 milhões de reais.



É incrível como estamos fazendo um grande esforço para sermos ultrapassados por outras cidade mineiras. O pior é que ninguém fala nada, e a vida continua. Sem novos empregos, sem desenvolvimento, sem projetos, vendo a pobreza aumentar, a violência aumentar e os melhores quadros irem embora. Estamos vivendo uma degradação social na nossa cidade, há algum tempo.