Prezado Governado Zema,

Primeiramente gostaria de iniciar essa carta falando que Juiz de Fora é a principal cidade da Zona da Mata Mineira e nossa posição estratégica e a infraestrutura disponível nos diferencia no estado, permitindo absorver investimentos de grande porte, que nos ajudaria a sair desse marasmo empresarial e econômico de décadas. Juiz de fora está a 181 Km do Rio de janeiro e consequentemente perto dos dois maiores portos do país; estamos a 452 Km de São Paulo, maior mercado consumidor e a 260 Km de Belo Horizonte 3º maior cidade do Brasil e capital do nosso estado. Temos também um aeroporto com capacidade de absorver voos regionais e transporte de carga, temos um porto seco, rodovias, entre outras qualidades. Estamos ligados a principal malha ferroviária do Sudeste, temos mão de obra qualificada, temos uma das mais importante universidade federal e o mais importante, temos qualidade de vida.

Esse preambulo é para lembrar da força da nossa cidade que infelizmente, depois de seis anos não recebe por parte do seu governo, nenhum investimento de peso. Nem a fábrica de bateria que o senhor prometeu em maio de 2020, aconteceu. Estamos entregues à própria sorte. E o que é pior, sem perspectiva no futuro.

Acompanho os anúncios realizados pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, que se mostrou muito competente, para as outras regiões, mas para nós, só temos o prazer de vê-lo em eventos organizados pelas nossas associações representativas. E cabe uma crítica, deveríamos ter aproveitado esses momentos para cobrar de forma enérgica um comprometimento do secretário no desenvolvimento da nossa cidade/região, também.

Cabe a pergunta: Por que não somos prioridade do seu Governo? Porque as políticas públicas, tão festejadas em outras regiões, não abrange a Zona da Mata? O que está faltando para nós?

Precisamos urgentemente repensar o que, estranhamente, afasta os investimos e o Governo Federal e Estadual de nós. Talvez precisemos refletir o que estamos fazendo de errado, se o problema não é infraestrutura para absorver grandes investimentos, o problema está nos agentes que governam e representam nossa cidade, em todos os níveis. Precisamos pensar coletivamente sobre o futuro da nossa cidade sob pena de sermos ultrapassados, como já estamos, por cidades menores e menos representativas que Juiz de Fora.