Sempre ouvi falar que a política é um grande jogo de xadrez e ao longo da minha vida percebi que essa máxima é muito verdadeira. Arrisco-me a pensar que a política exige mais da inteligência que o xadrez, pois na política você não joga contra um, joga contra todos.

A eleição municipal é o que podemos chamar de xadrez de várzea. Não diminuindo a política das cidades, mas é aquela partida que conhecemos os jogadores de forma histórica, ou é primo, colega de ginásio, faculdade, já foi cunhado ou cunhada, etc. Sabemos o nome, sobrenome, família, suas qualidades e defeitos, ou seja, essa eleição está no nosso quintal e nos afeta mais.

Falando de eleições, teremos até meado de agosto, prazo para registro das candidaturas e consequentemente a definição das coligações partidárias, mas como de costume, essas negociações já estão em curso e já começamos a ver os postulantes ao principal cargo do município, se movimentando e articulando.

Pesquisas internas realizadas pelos partidos para analisar projeção dos candidatos, mostram, em sua maioria, Margarida Salomão em primeiro, Ione Barboza em segundo e o deputado Noraldino JR em terceiro. Me parece bem razoável ver esse resultado, pois eles representam o que foi a última eleição, Margarida ganhou e os deputados se elegeram com boa margem de votos. Isso sem o jogo ter começado.

Considerando somente o que chamamos de RECALL, o que o leitor lembra. Isso é importante para os deputados, que apesar de não estar no dia a dia da vida da cidade, eles estão sendo lembrados. Mas por que relacionei o nome da nossa prefeita aos grandes mestres do xadrez? Simples, ao ler as mesmas pesquisas, e certamente seu grupo está fazendo também, ela percebeu que se alinhar ao partido do deputado Noraldino Junior, tira de jogo um dos que poderiam ameaçar sua candidatura ou a vitória no Primeiro Turno.

Envolver um dos principais empresários da cidade, Marcelo Detoni e se reunir com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, ela dá um passo importante nesse projeto. Mas como em todo jogo de xadrez, o contra-ataque pode vir de todos os lados, as vezes nem sempre pelo opositor e sim como um efeito colateral de suas atitudes. Tirar o Noraldino do pleito, pode fomentar a polarização da eleição com qualquer outro candidato, e com isso, gerar o perigoso segundo turno. Mas como falei acima, esse jogo só se define em agosto e como diziam os antigos, muita água vai passar por baixo dessa ponte.