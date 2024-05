Nessa sexta-feira tivemos uma audiência pública sobre o Hospital Regional e confesso a vocês que saí com mais dúvidas com relação de quem é o responsável por esse completo descaso com nossa cidade. O Hospital é um equipamento muito importante e abandonar um projeto dessa grandeza, enquanto outras regiões estão recebendo apoio financeiro do Governo Estadual, mostra que alguma coisa está errada e precisa sim ser discutida de forma ampla, envolvendo todos os representantes da nossa cidade e região.

O que me causou estranheza é por que a prefeitura só está se manifestando agora e por que não brigou por esse projeto desde do início da gestão da prefeita Margarida Salomão. Quem assistiu a audiência pública viu que todas as correntes apoiam a retomada das obras e estranhamente a prefeita não estava presente e foi representada pelo Secretário de Saúde, Ivan Chebli com participação apagada.

Foi a primeira vez que essa discussão se tornou pública e envolveu todos os agentes que de alguma forma podem ajudar a retomar as obras desse equipamento que poderá mudar o atendimento tanto para a zona Norte quanto para a região. Esperamos que a audiência de hoje seja o pontapé para que tenhamos, rapidamente, uma solução em prol da população.