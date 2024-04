A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio do trato digestório que provoca dor abdominal e constipação ou diarreia recorrentes e tem impacto sistêmico, pois interfere na disponibilidade e absorção de nutrientes para todo o corpo. A causa da SII ainda é desconhecida e o número de pessoas que sofrem com os sintomas é cada vez maior. Estudos sugerem que o padrão alimentar e o estilo de vida podem estar associados à SII. Fatores emocionais como o estresse, ansiedade e depressão, assim como medicamentos ou hormônios também podem desencadear ou piorar os sintomas da SII.



Os sintomas mais comuns da SII são dor abdominal (podendo ser forte ou não, constante ou em cólicas espaçadas), alteração na frequência da evacuação e na consistência das fezes (moles ou granulosas e duras). Os sintomas da SII também podem incluir aumento da circunferência abdominal (distensão), muco nas fezes e sensação de esvaziamento incompleto após a evacuação. Além disso, os pacientes relatam a formação de muitos, náusea, dores de cabeça, fadiga, dores musculares, problemas de sono e dificuldade de concentração, condições associadas à má absorção de nutrientes em decorrentes da SII.



Tratamento



Diante do diagnóstico, o ajuste da dieta é indispensável para a sanar os sintomas. Isso não quer dizer que o paciente terá que retirar alimentos comuns ou deixar de comer o que gosta, muito pelo contrário.



A modulação intestinal, o uso de probióticos e o tratamento da permeabilidade intestinal são fundamentais para o tratamento da SII. A investigação dos alimentos que aumentam e daqueles que amenizam os sintomas é realizada por nutricionista, a fim de eliminar o desconforto e oferecer condições ao paciente para livrar-se dos sintomas e retomar a qualidade vida.



Para quem ainda não sabe se tem a SII, alguns alimentos como refrigerantes, adoçantes, frituras em excesso e a baixa ingestão de fibras podem servir como fatores de observação: os sintomas aparecem após ingerir esses alimentos?



Na dúvida, observe sua alimentação de rotina e consulte um profissional qualificado.