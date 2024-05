Instituído pela Organização Mundial de Gastroenterologia para mobilizar e orientar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças do aparelho digestório, o dia 29 de maio foi o dia mundial de atenção à saúde digestiva.



Grande parte das pessoas que sofrem com problemas relacionados à digestão recorrem à automedicação e minimizam o problema, postergando os cuidados para outro momento, quando os sintomas reaparecem.

As doenças que acometem o trato digestório muitas vezes estão relacionadas a alguns hábitos adquiridos ao longo da vida. Alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e estresse estão entre os principais causadores de doenças relacionadas à digestão e são os responsáveis por muitos transtornos.

A prevenção continua sendo a melhor estratégia e realizar o acompanhamento com profissionais que orientam a boa qualidade de vida é altamente recomendado. Atualmente, estamos expostos a alimentos com compostos diversos e rotinas que impedem o devido autocuidado e, por isso, prevenir este tipo de problema é fundamental.

A saúde digestiva impacta diretamente no humor, no desempenho das habilidades diárias, na qualidade do sono e em outros aspectos diversos, afinal, tudo começa no intestino!