A alimentação desempenha um papel fundamental para a manutenção de um sistema imune fortalecido, ajudando a proteger o corpo contra doenças e infecções. Contudo, é importante adotar uma abordagem holística para a saúde, incluindo outros hábitos saudáveis, para manter a imunidade em dia. Alguns alimentos que contribuem significativamente para a imunidade, além de saborosos, tem preço acessível e podem ser facilmente encontrados.

A individualidade de cada pessoa deve ser observada, mas no geral, podemos citar alguns alimentos importantes para a boa imunidade:

As frutas cítricas, como laranjas, limões e morangos, são amplamente conhecidas por sua alta concentração de vitamina C, que é potente um antioxidante. Em geral, é recomendado ao menos uma porção de frutas cítricas por dia.

FOTO: Freepik - IMUNIDADE: Alimentos que protegem

Além de ser um ingrediente bastante presente na culinária mineira, o alho também possui propriedades antimicrobianas e antinflamatórias, por meio de seu composto ativo, a alicina.

O iogurte natural contém bactérias benéficas para intestino. Sabe-se que a saúde intestinal está ligada à imunidade e o consumo regular de iogurte natural pode ajudar a manter um equilíbrio saudável da microbiota intestinal.

Vegetais verdes escuros, como espinafre e brócolis, são ricos em vitaminas A, C e E, bem como em antioxidantes. Esses nutrientes desempenham um papel importante na manutenção da integridade das células do sistema imune.

A vitamina D desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunológico. Alimentos como salmão, atum e ovos são fontes naturais de vitamina D, associada à exposição solar adequada.

Nozes, sementes de girassol e de abóbora são ricas em antioxidantes e ácidos graxos ômega-3. Esses nutrientes ajudam a reduzir a inflamação no corpo e, assim, melhoram a resposta imunológica.

O chá verde é conhecido por suas propriedades antioxidantes. Ele contém compostos como catequinas que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e proteger contra doenças.

É importante salientar que um sistema inume bem fortalecido pode evitar o progresso de infecções e o aparecimento de doenças crônicas, pois o organismo está em constante regulação para manter a boa saúde dos indivíduos.

De acordo com os aspectos individuais de cada pessoa, a alimentação pode ser direcionada para sanar carências típicas do sistema imune, incluindo estes e outros alimentos no padrão alimentar, o que chamamos de dieta. Em alguns casos, as suplementações também representam uma estratégia importante, mas com certeza, a base deve ser composta de alimentos de qualidade, conforme as necessidades de cada pessoa.

Dessa forma, vale a reflexão: você consome alimentos que favorecem a sua imunidade?