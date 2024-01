O presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Minas Gerais, deputado estadual Noraldino Júnior definiu o nome para assumir a presidência do diretório municipal em Juiz de Fora. O nome definido é de Manoel Barbosa, que foi Secretário de Governo da cidade.

Noraldino está reestruturando o partido com objetivo de aumentar a representatividade do PSB nas eleições de 2024 e também com foco na disputa para deputados em 2026.

O partido já conta com a força do atual vice-presidente da república, que também faz parte do PSB, Geraldo Alckmin.