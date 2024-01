O vereador Maurício Delgado (União) anuncia a pré-candidatura à Prefeitura de Juiz de Fora em evento marcado para o domingo (28), no Salão Social do Sport Club Juiz de Fora, na Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro, às 10h, em evento que contará com as presenças da presidente do diretório nacional da Rede Sustentabilidade, a senadora Heloísa Helena (Rede) e o presidente do diretório estadual do partido, o deputado estadual Paulo Lamac (Rede).

O vereador confirmou para a reportagem que é o nome escolhido pela Rede para disputar a vaga do Executivo Municipal nas Eleições de 2024.