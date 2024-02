Na manhã deste sábado (3), no Ritz Plaza Hotel, o ex-vereador de Juiz de Fora Isauro Calais assinou a filiação ao Partido Republicanos. Autoridades do partido estiveram presentes no evento, como o presidente do partido em Minas Gerais, o deputado federal Euclydes Pettersen, o senador Cleitinho Azevedo, e o deputado federal Lafayette Andrada.

Essa filiação é o pontapé inicial da vontade de Isauro em se candidatar à Prefeitura de Juiz de Fora.

De forma discreta, integrantes do Partido Novo também estiveram na filiação. Pela representatividade dos participantes, parece que poderemos ter uma coligação entre o Republicanos e o Novo no pleito deste ano para o cargo de vice-prefeito de Isauro. Entre os cotados está o nome do empresário Guilherme Duarte.