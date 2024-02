A deputada federal, Ione Barbosa (AVANTE), confirmou ao Portal Acessa, na manha desta segunda-feira (5), a pré-candidatura ao cargo de prefeita em Juiz de Fora. Ione vem como candidata pelo AVANTE e informou ao Portal que segue conversando para futuras alianças com o PMDB, PSDB E PP.

Delegada Ione Barbosa é formada em Direito e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com tese de conclusão de curso voltada ao estudo sobre a violência contra mulheres. Em 2022, foi eleita para primeiro mandato como deputada federal com 52.630 votos. Foi Procuradora do município de Juiz de Fora e professora de Direito Penal e Processual Penal.

Ione foi Procuradora do município de Juiz de Fora e professora de Direito Penal e Processual Penal. Presidiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Juiz de Fora. Iniciou sua carreira política em 2020, como candidata à Prefeitura de Juiz de Fora.