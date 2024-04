Na manhã desta terça-feira (2), o ex-prefeito Tarcísio Delgado e de seu filho, o ex-deputado federal Júlio Delgado, voltaram ao MDB. Durante o evento na sede do partido (na Praça da República 217- Poço Rico), Tarcísio Delgado foi aclamado presidente de honra, e o partido confirmará a pré-candidatura de Júlio Delgado ao Cargo de Prefeito de Juiz de Fora. A cerimônia de filiação comandada pelo presidente do MDB local, João César Novaes, contará com a presença do Presidente Estadual do MDB Newton Cardoso Júnior, e dos representantes estaduais e municipais do partido - entre eles, os vereadores João Vagner Antônio, Marlon Siqueira e Vagner de Oliveira, que fazem hoje do MDB a maior bancada da Câmara.

Tarcísio começou sua carreira política em 1966 no MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e foi fundador do PMDB. Foi vereador em Juiz de Fora (1967-1971) e presidente da Câmara Municipal, deputado estadual em Minas Gerais (1971-1975), Deputado Federal por três vezes (1975-1978, 1979-1982, 1991-1995). Foi o político com maior número de mandatos e tempo à frente da Prefeitura de Juiz de Fora. Foram 14 anos em três mandatos: 1983-1988, 1997-2000, 2001-2004. Exerceu o cargo de Secretário Geral do MDB Nacional e ocupou o cargo de Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social de 1991 a 1992. Também é autor do livro que marcou as comemorações de 40 anos do MDB: “A História de um Rebelde", publicado pela Editora Fundação Ulysses Guimarães, em 2016, onde conta a história do MDB.

Júlio Delgado assumiu, como Suplente, o mandato de Deputado Federal pelo PMDB na Legislatura 1999-2003, atuado de 2 de setembro de 1999 a 23 de dezembro de 2000. Foi eleito para o segundo mandato pelo PPS (2003-2007) e depois para outros quatro mandatos pelo PSB (2007-2011, 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023).



