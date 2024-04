Atualmente, dos 19 vereadores de Juiz de Fora, dez já fizeram a troca de partido. A janela partidária, que terminou na última sexta-feira (5), é o período de 30 dias em que políticos com mandato podem alterar de legenda.

Nesta eleição de 2024, o número de vereadores na cidade passa de 19 para 23. Contudo, a lei eleitoral reduziu o número máximo de candidatos por legenda ou federação, podendo chegar ao máximo em 24 candidatos, sendo que 30% deverão ser candidaturas de mulheres. Com a alteração no quantitativo por legenda, ficou mais difícil a entrada nos partidos para disputar as eleições municipais.

Juiz de Fora teve 581 candidatos ao Legislativo nas eleições de 2020, com a nova regra, esse número deve cair.

Com as mudanças partidárias, o MDB está ocupando a maioria das cadeiras da Câmara, com quatro vereadores, seguido pelo PT com três parlamentares e o União com dois.

Veja abaixo as mudanças realizadas em Juiz de Fora.

Vereadores que permaneceram no mesmo partido:

André Luiz (Republicanos);



Cida Oliveira (PT);



Dr. Antônio Aguiar (União);



Julinho Rossignoli (PP);



Juraci Scheffer (PT);



Laiz Perrut (PT);



Pardal (União);



Sargento Mello Casal (PL);



Tallia Sobral (PSOL).

Vereadores que trocaram de partido:



Bejani Júnior saiu do Podemos para o PSB

Cido Reis saiu do PSB para o PCdoB

João Wagner Antoniol saiu do PSC para MDB

Kátia Franco saiu do Rede para o PSB

Marlon Siqueira saiu do PP para o MDB

Maurício Delgado saiu do União para o Rede

Nilton Militão saiu do PSD para o MDB

Tiago Bonecão saiu do Cidadania para o PSD

Vagner de Oliveira saiu do PSB para o MDB

Zé Márcio Garotinho saiu do PV para o PDT

Os partidos da cidade ainda deverão colocar na disputa pelo menos oito mulheres, o que representa 30% do total de postulantes lançados, como manda a lei eleitoral.