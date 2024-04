O Partido Socialista Brasileiro (PSB) deve lançar o empresário Marcelo Detoni como vice-prefreito de Juiz de Fora na chapa de Margarida Salomão do Partido dos Trabalhadores (PT). Marcelo se juntou ao PSB dentro do prazo de seis meses antes das eleições.

Caso o PSB feche o acordo com Margarida, a possível candidatura do deputado estadual Noraldino Júnior (PSB) ao Executivo se torna inviável na cidade. O Acessa questionou o PSB sobre a candidatura de Detoni, o partido respondeu apenas que as conversas estão avançando com a atual prefeita.

Nos bastidores, diz-se que a prefeita já estava sondando e se aproximando de Detoni com a intenção de unir forças e impossibilitar a candidatura de Noraldino.

Juiz de Fora tenta repetir a dobradinha nacional entre PT e PSB, que tem o atual vice-presidente da república, Geraldo Alckmin (PSB).