Membros do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovaram na última quarta-feira (15), a dobradinha PT e PSB em juiz de Fora, foram 21 votos favoráveis e 16 contrário. Com essa aprovação, Margarida Salomão (PT) deve ter como vice, o empresário Marcelo Detoni, do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Apesar da aprovação, o número apertado de votos mostra uma insatisfação de boa parte dos membros do diretório do PT na cidade.

O Acessa divulgou na terça-feira, em primeira mão, a informação de que nos bastidores, petistas se uniram para entregar um abaixo-assinado contra essa união no Diretório Municipal do PT, em Juiz de Fora.

O documento contava com mais de 150 assinaturas, com o título: "Não à aliança com o PSB em JF". A vereadora Cida Oliveira (PT) e o Deputado Estadual, Betão assinaram o abaixo-assinado e apoiaram o movimento.